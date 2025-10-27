ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
429
Время на прочтение
1 мин

Зеленский раскрыл потери РФ на фронте в 2025 году

Россия потеряла 346 тысяч солдат убитыми и ранеными в 2025 году — такие данные получил президент Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

Об этом в интервью Axios сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский заявил, что, по данным его генералов, Россия потеряла 346 тысяч солдат убитыми и ранеными в 2025 году. Это практически соответствует количеству мобилизованных за тот же период», — пишет издание.

Зеленский также опроверг заявления, что Россия прорывает фронт и продвигается на передовой. Эти заявления ошибочны.

Напомним, Генштаб сообщил, что потери РФ в Украине 27 октября достигли 1136890 человек. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 800 оккупантов.

Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

Дата публикации
Количество просмотров
429
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie