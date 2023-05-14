Зеленский рассказал, "боится ли он нового референдума" в Крыму и как РФ уничтожает полуостров

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ рассказал, что россияне принесли в Крым разрушение и упадок. Также он отметил, что не боится нового референдума по поводу будущего полуострова, ведь согласно законам Украины участие в нем принимают все граждани нашего государства, независимо от региона.

Об этом пишет "24 канал".

Владимир Зеленский отметил, что к 2014 году полуостров был отличным местом для туристов с красивой природой, однако россияне после аннексии принесли в Крым упадок.

"Что им эта страна (Россия) принесла – потерянный туризм, потерянных людей. Там нет никакой экономики и жизни тоже", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что после того, как россияне покинут полуостров, его еще долго придется восстанавливать, ведь оккупанты 9 лет уничтожали все, что могли.

Также Зеленский отвечая на вопрос, "боится ли он нового референдума в Крыму", подчеркнул, что нет. Ведь, согласно украинскому законодательству, подобные голосования должны проводиться на всей территории Украины.

"Мы не боимся референдумов, просто это противоречит Конституции Украины, потому что Автономная Республика Крым она входит в состав нашей страны", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что фейковые "референдумы" России – это преступление.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на вопрос, что будет с автономией Крыма после войны. По его словам, после деоккупации Крыма у него, скорее всего, отберут автономный статус.

Также стало известно, что Украину отказывают от деоккупации Крыма из-за ядерной угрозы.

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