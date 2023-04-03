Зеленский рассказал, чего он желает Путину: "Подвал и ведро вместо туалета"

Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля, посетил село Ягодное в Черниговской области, где оккупанты держали в тесном школьном подвале 370 местных жителей. Президент пожелал диктатору Путину провести свои последние дни в таком же подвале и с ведром вместо туалета.

Об этом он сказал в ходе общения с местными жителями.

Украинский президент подчеркнул, что до войны в Ягодном проживали около 400 человек, 370 местных жителей российские террористы во время оккупации села согнали в подвал. Из-за тесного помещения, пыток и нехватки питания там умерло 11 человек, еще 10 — расстреляли оккупанты.

"Могу добавить только одно. Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своей жизни в подвале и с ведром вместо туалета", – сказал Зеленский.

Трагедия села Ягодное

В начале марта российские оккупанты захватили село Ягодное на Черниговщине. Они приказали всем жителям покинуть свои дома и жить в подвале местной школы. Ориентировочно 370 человек вынуждены были тесниться на 197 квадратных метров. Среди украинцев были пожилые люди и младенцы, которые не имели доступа к элементарным вещам.

Из-за пребывания в тесном помещении, отсутствии доступа к гигиене, люди гибли, а их тела оккупанты часто запрещали выносить и хоронить.

Россияне держали жителей села в заложниках, создав для себя "живой щит".

“Рашисты выпускали нас из подвала раз в день, обычно утром. Это было единственное время, когда можно было сходить в туалет не на ведро и не у всех на виду. Женщины выстроились в очередь в уличный туалет и в этот момент орки начинали стрелять по позициям наших военных, чтобы они отстреливались в ответ и осколки от снарядов прилетали за нами”, — вспоминает местная жительница.

Правоохранители идентифицировали уже девять российских оккупантов, которые в селе Ягодном Черниговской области держали более 300 человек в одном подвале.

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