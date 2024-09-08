Зеленский рассказал, чем Россия атаковала Украину на этой неделе

Российские оккупанты не прекращают терроризировать украинцев обстрелами. Они ежедневно выпускают ракеты, ударные дроны и КАБы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты – ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", — написал президент.

По его словам, всего за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов", более 60 ракет разных типов.

"Террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. Должны этого достичь", — добавил он.

Напомним, в ночь на 8 сентября силы ПВО сбили 15 из 23 дронов "Shahed", которые запустили россияне по Украине. Кроме того, армия РФ атаковала еще четырьмя управляемыми авиаракетами Х-59. Одну из них сбили, а другие три не добились желаемых целей.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Сумах в результате вражеского удара погибли супруги.

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