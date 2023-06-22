Зеленский рассказал, что должен сделать мир во избежание российского теракта на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Он об этом проинформировал представителей "Большой семерки" и "Большой двадцатки". Украинский лидер подчеркнул, что мир может предотвратить трагедию, деоккупировав ЗАЭС.

Об этом он сказал 22 июня во время обращения к украинцам.

Зеленский подчеркнул, что мир должен действовать, чтобы предотвратить катастрофу на ЗАЭС, поскольку после теракта на Каховской ГЭС уже нет сомнения, что оккупанты способны совершить худшее.

"Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более – радиационную катастрофу. Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить. Это нужно. Мы продолжим информировать партнеров. Будет предоставлена информация и тем странам, которые делают вид нейтральности даже сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь кого-либо в мире", — сказал он.

Президент добавил, что Запорожскую АЭС нужно немедленно деоккупировать.

"И кто-нибудь, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному только этому российскому злу, а террору в целом. И сегодня же я поручил министру внутренних дел Украины Клименко Игорю провести все необходимые меры, вся необходимая разъяснительная работа с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано", — пояснил Зеленский.

Президент подтвердил, что оккупанты пытаются скрыть последствия теракта на Каховской ГЭС.

"Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не первый раз Россия делает – пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они делали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть. И я благодарю всех, кто помогает нашей разведке, нашим спецслужбам получать нужную информацию!", — сказал он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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