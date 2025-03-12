Зеленский рассказал, что на самом деле происходит в Курской области: подробности

Президент призвал реагировать только на реальные угрозы, а не на информационные манипуляции.

Украинские войска в Курской области продолжают выполнять свои боевые задачи, несмотря на попытки россиян оказывать максимальное давление. В то же время, военное командование Украины делает все возможное для сохранения жизней наших воинов.

Об этом заявил президент Украины в ходе итоговой речи после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

По словам Зеленского, Россия продолжает запугивать, в частности вероятными ядерными угрозами, однако это стандартная тактика Кремля перед любым дипломатическим процессом.

"Я думаю, вопрос даже не в том, что они поднимают градус на Курском направлении. Устрашения будут разные, и ядерного характера тоже. Надо понять, что это также понятная методичка действий РФ перед любым форматом дипломатии", – пояснил президент.

Напомним, Зеленский одобрительно отозвался о результатах встречи с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.

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