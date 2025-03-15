Зеленский рассказал, что на самом деле происходит в Курской области: подробности

Кремль часто использует дезинформацию, чтобы оправдать свои действия или деморализовать украинское общество.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля о якобы оцеплении украинских военных на территории Курской области. По его словам, это очередной фейк российской пропаганды, пытающейся создать иллюзию успеха на фронте.

Об этом он заявил на брифинге для СМИ.

"Эта информация – ложь Путина", – подчеркнул Зеленский во время своего выступления.

Он также отметил, что истинные намерения российских войск заключаются в попытках оцепить украинских защитников на этом же направлении, но уже на территории Украины.

"А вот что это за сигналы, поступающие от российской стороны – я поделюсь с вами. На самом деле именно российская сторона хочет окружить украинских военных в этом направлении, но на территории Украины", – подчеркнул президент.

Напомним, по словам Зеленского, Украина будет продолжать борьбу за свою свободу и территориальную целостность вне зависимости от того, что хочет Владимир Путин.

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