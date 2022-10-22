Зеленский рассказал, что нужно для борьбы с дронами: "Мы не можем отдавать все ракеты"

Украина до сих пор не получила ПВО от США.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что для борьбы с российскими дронами Украине нужно больше систем ПВО, ведь недостаточно только ракет системы IRIS-T, мощно зарекомендовавшей себя на поле боя.

Об этом глава государства рассказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Зеленский сказал, что украинские общество и энергетика страдают сегодня из-за нехватки противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы готовы бороться. Мы не просто готовы бороться. Украина не первый день показывает, что мы боремся. Мы можем победить все это. Нам нужны здесь партнеры. И прежде всего, украинская энергетика и украинское общество сегодня страдают из-за нехватки ПВО и противоракетной обороны. Все это может нам предоставить мир, как Соединенные Штаты. Соединенным Штатам я благодарен за огромную помощь, но тем не менее, ПВО у нас пока нет от Соединенных Штатов. Мы ждем", — заметил президент.

Он добавил, что страны ЕС тоже могут помочь Украине системами ПВО и ПРО. Государство не может бороться с вражескими дронами только ракетами одной IRIS-T.

"Пока только Германия. Я вам говорю откровенно – они передали первую систему IRIS-T. Она показала очень мощные серьезные результаты. Но вы также должны нас понять: мы не можем на дроны просто отдавать все эти ракеты. Их у нас не такое количество. Мы понимаем, что мы должны уничтожать дроны другим оружием. Все эти детали есть у всех наших партнеров. ПВО, ПРО – сегодня очень важное для нас оружие. Важные системы, которые могут сохранить наше общество от этих направленных террористических атак", – пояснил Зеленский.

Системы ПВО для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин 12 октября заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

А 20 октября в Пентагоне, комментируя атаки иранскими дронами по Украине, заявили, что планируют продолжить работу с союзниками по обеспечению ВСУ необходимыми средствами для обороны.

Отметим, что 11 Украина получила от Германии систему ПВО IRIS-T, очень положительно зарекомендовавшую себя на поле боя.

Министр обороны Алексей Резников сообщил 21 октября, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.

Читайте также: