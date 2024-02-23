Зеленский рассказал, что нужно для дипломатического завершения войны

По словам президента, наше государство может говорить только с сильной позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира и при условии освобождения всех временно захваченных россиянами территорий.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

"Мой сигнал – мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории – никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину, – ред.). Относительно стола переговоров – когда мы подготовимся, когда будет документ, который базируется на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда у нас будет поддержка мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, наше государство может говорить только с сильной позиции.

"Из сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь – это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильны по всем пунктам, которые я озвучил, и когда у нас будет документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, принимающих решения, тогда мы сможем говорить о политических переговорах", − подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Зеленский показал обучение украинских пилотов на F-16.

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