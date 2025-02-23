Зеленский рассказал, что нужно для справедливого мира в Украине: подробности

Желание всех – вынудить Путина закончить горячую фазу войны. Для ее завершения необходимо обеспечить гарантию безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. Год 2025".

"Это будет сложная работа, очень долго", — отметил он, говоря о путях прекращения горячей фазы конфликта.

По словам Зеленского, важно иметь четкое понимание не только теоретических, но и практических аспектов гарантий безопасности, в частности через членство в Европейском Союзе и финансирование украинской армии.

"Сейчас мы понимаем, что членство в НАТО еще не реальность, хотя я уверен, что этот вопрос будет обсуждаться", — отметил президент.

Он добавил, что Европа должна предложить конкретные гарантии безопасности, а США могут помочь с финансированием и другими аспектами.

Зеленский отметил, что после Минских соглашений, контроль за границей, протяженность которого более 1000 км, стал серьезной проблемой, которую не удалось решить даже с помощью видеокамер и ОБСЕ.

“Мы должны начать с понимания, что может дать Европа и что могут дать Соединенные Штаты Америки”, – подытожил он, указав на важность четких практических шагов по достижению мира.

Напомним, Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента Украины, если это будет необходимо для достижения мира в стране.

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