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Зеленский рассказал, что нужно сделать России для начала переговоров: подробности
В настоящее время россияне не демонстрируют готовность к дипломатии, а продолжают терроризировать украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией возможны только после безусловного прекращения огня.
Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами.
«Я не боюсь ни одного варианта и формата переговоров с русскими. С посредничеством, без посредничества, с США, с Европой неважно. Но любые переговоры должны быть предметными. Как можно говорить напрямую прямо с баллистическими ракетами?» – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть безусловным, а уже потом можно говорить о любых форматах диалога.
«Для переговоров нужно, чтобы русские не были просто убийцами, а готовы к дипломатии. Пока что они черти», — подчеркнул президент.
Зеленский также прокомментировал попытки представителей РФ создать иллюзию мирных инициатив.
Они ездят в Америку, что-то выступают, ходят на каналы, рассказывают, как они хотят мира. Показывают какие-то „mineral deals“, что они готовы. Но настоящая готовность проявляется в действиях, а не в словах», – отметил глава государства.
Напомним, Зеленский также заявил , что Украина ведет активную работу по формированию международной коалиции поддержки.