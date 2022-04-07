Зеленский рассказал, что станет для России "разрешением начать новую кровавую волну на Донбассе"

Президент Украины просит мир предоставить оружие, а также ужесточить санкции против РФ.

Украина ожидает от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против агрессивной России. Если этого не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны.

Об этом в видеообращении в ночь на 7 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Для остановки войны нужно сделать еще гораздо больше. Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимой нам поставки оружия, в отношении которого мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "еще можно этого не допустить. Еще можно ввести такие санкции, на которых настаивает Украина. Настаивает наш народ. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, то это станет исторической ошибкой для всего западного мира".

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

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