Зеленский рассказал, что существенно поможет приблизить победу в войне против РФ

Зеленский подчеркнул, что "оружие – это единственный язык, который понимает Россия".

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что современное оружие и военная техника от западных партнеров приблизит окончание войны и победу украинских военных.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

"Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия", — ответил Зеленский на вопросы британских журналистов.

В статье отмечается, что на прошлой неделе он встретился с лидерами Великобритании и ЕС, пытаясь усилить международную поддержку и попросить современное оружие для защиты своей страны. Когда президент Украины попросил современные истребители, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что "ничего не рассматривается".

Главные итоги "Рамштайна-9"

В Брюсселе 14-15 февраля в штаб-квартире НАТО проходил девятый саммит в формате "Рамштайн ", где западные союзники обсудили новые шаги по поддержке Вооруженных сил Украины и поставке оружия.

По итогам саммита было объявлено, что Украина, в частности, получит системы ПВО SAMP/T, танки Leopard, боеприпасы и бронетехнику. Однако не прозвучали ожидаемые заявления о поставках Украине боевых самолетов и ракет большего радиуса.

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