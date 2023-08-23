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Зеленский рассказал детали контрнаступления и объяснил, в чем сложность

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Зеленский рассказал детали контрнаступления и объяснил, в чем сложность

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Силы обороны двигаются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины идут вперед – контрнаступление происходит в нескольких направлениях. Впрочем, двигаться очень сложно из-за минных полей.

Об этом глава государства сказал на брифинге премьером Финляндии Петтери Орпо.

По его словам, украинские Силы обороны двигаются понемногу, но направление правильное.

"О контрнаступлении. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин — это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное — тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы идем постоянно и двигаемся вперед", — подчеркнул президент.

Как сообщалось, в Пентагоне сделали заявление о контрнаступлении ВСУ. Так, по словам спикера Пентагона Патрика Райдера, рано и неуместно делать выводы. Битва со страной-агрессорой РФ еще не окончена.

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Дата публикации
Просмотры
1114
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