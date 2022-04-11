Зеленский рассказал, есть ли в Украины доказательства военных преступлений российских оккупантов

Оккупанты сами рассказывают о своих военных преступлениях против Украины.
В Украины много доказательств военных преступлений российских оккупантов. Это перехваченные разговоры, свидетельства пленных оккупантов и видео мародерства военными.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью программе 60 Minutes на американском телеканале CBS.
Президент отметил, что в Украине есть записи перехваченных разговоров российских захватчиков с близкими людьми, видеозаписи мародерства и последующего сбыта украденных вещей, а также видео, снятые во время убийств мирного населения.
Также президент рассказал, что доказательствами в международных судах будут и свидетельства оккупантов, которые рассказали о том, что им давали указания бомбить гражданские объекты. Среди улик будут и результаты экспертиз убитых россиянами мирных жителей.
"Следствие и прокуратура работают… Доказательств очень много", — подчеркнул президент.
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