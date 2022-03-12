Зеленский рассказал, есть ли вероятность, что российские войска зайдут в Киев

Зеленский сказал, если оккупанты зайдут в Киев, то друзей среди нас они точно не найдут.

Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли вероятность того, что российские войска, которые напали на Украину и ныне уничтожающие инфраструктуру с гражданскими домами, могут войти в Киев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал сегодня на встрече с представителями иностранных СМИ.

"О Киеве, если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует РФ, и они все сейчас придут сотнями или тысячами танками, они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут производить ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы, они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, они придут в Киев. И потому если в этом цель, то пусть заходят, но им придется жить на этой земле самим, точно без нас, друзей среди нас они точно не найдут", – сказал Зеленский 12 марта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ заявил, что украинский народ силен и оккупировать территорию невозможно.

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