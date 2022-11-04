Зеленский рассказал, где сосредоточены самые жестокие бои: "Держим наши позиции"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 4 ноября самые жесткие бои сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Самые жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе — это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих, и некоторых других направлениях на Донетчине российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых", – отметил Зеленский.

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Он обратил внимание, что реальный уровень потерь России скрывается от российского общества.

"Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. А на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", – сообщил президент.

Он также сообщил о хороших достижениях на юге у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Там они уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно, отметил глава государства.

Зеленский также сообщил о сбитых за сутки вражеских дронах "Шахед" и ракетах "Калибр".

"В частности, восемь "Шахедов" сбиты подразделением 301-го Никопольского зенитного ракетного полка. Два "Калибра" уничтожены подразделениями воздушных командований "Юг" и "Центр". Я благодарю вас, воины, за этот результат!" – сказал президент.

Напомним, в Генштабе ВСУ 4 ноября сообщили, что российские войска пытаются удержать временно захваченные территории, сосредоточивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. В то же время оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Российская армия несет колоссальные потери на Донецком направлении, сообщают американские аналитики. В частности, речь идет о территориях близ Бахмута и Угледара.

Как подсчитали в украинском Генштабе, за сутки 3 ноября ВСУ ликвидировали 840 российских военных.

В то же время президент России Владимир Путин кичится, что на войну против Украины мобилизовано уже 318 тыс. мужчин — это больше заявленного количества за счет будто бы добровольцев.

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