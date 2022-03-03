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Зеленский рассказал, как "без бюрократической хрени" созванивается в WhatsApp с мировыми лидерами

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Зеленский рассказал, как "без бюрократической хрени" созванивается в WhatsApp с мировыми лидерами

Президент Украины говорит, что у него есть телефонные разговоры со многими мировыми лидерами по несколько раз в день.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что со многими мировыми лидерами он стал близкими друзьями.

Об этом глава государства сказал в разговоре с представителями мировых СМИ в пресс-центре Офиса президента в Киеве.

"Со многими лидерами мы сейчас стали близкими приятелями. Мы созваниваемся несколько раз в день. Мне нравится, что я могу по WhatsApp поговорить с лидерами. Без этой всякой бюрократической хрени, когда нужно что-то сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то еще ждать, а потом еще неделю подождите, а люди умирают и гибнут, а сейчас совсем другой момент в жизни", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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