Зеленский рассказал, как "без бюрократической хрени" созванивается в WhatsApp с мировыми лидерами

Зеленский рассказал, как "без бюрократической хрени" созванивается в WhatsApp с мировыми лидерами

Президент Украины говорит, что у него есть телефонные разговоры со многими мировыми лидерами по несколько раз в день.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что со многими мировыми лидерами он стал близкими друзьями.

Об этом глава государства сказал в разговоре с представителями мировых СМИ в пресс-центре Офиса президента в Киеве.

"Со многими лидерами мы сейчас стали близкими приятелями. Мы созваниваемся несколько раз в день. Мне нравится, что я могу по WhatsApp поговорить с лидерами. Без этой всякой бюрократической хрени, когда нужно что-то сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то еще ждать, а потом еще неделю подождите, а люди умирают и гибнут, а сейчас совсем другой момент в жизни", — сказал он.