Зеленский рассказал, как, несмотря на постоянные обстрелы РФ, Херсон возвращается к нормальной жизни

Херсон и освободившиеся территории области возвращаются в нормальную жизнь. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе заработала трансляция украинского телемарафона "Єдині новини".

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

По его словам, всего за несколько дней на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.

"Кроме этого, на Херсонщине еженедельно появляется большее покрытие связи, поставки электричества и газа, транспортных возможностей. Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Сегодня же в Херсоне заработала и трансляция украинского телемарафона "Єдині новини", — сообщил он.

Зеленский поблагодарил энергетикам, строителям, связистам, ремонтным бригадам, саперам за работу под обстрелами.

"Хочу сегодня отметить всех, кто возвращает нормальную жизнь в освобожденные районы. В частности, на Херсонщину и в Херсон. Это люди из разных областей – все объединились, все откликнулись на призыв помощи... Это наши энергетики, строители, связные, ремонтные бригады, бизнес и местные руководители, саперы. Я благодарю всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы, и разные попытки террористов препятствовать нам делает все, чтобы украинцы могли жить – жить нормально", — поблагодарил глава Украины.

Напомним, поздно вечером 2 декабря российские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.

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