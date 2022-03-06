Зеленский рассказал, как после победы будет восстанавливать Украину

Зеленский рассказал, как после победы будет восстанавливать Украину

Анонсировано несколько фондов, имеющих конкретное направление.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже есть понимание, как будет после войны восстанавливаться Украина.

Об этом он рассказал в своем обращении.

Для этого создаются фонды, которые будут иметь четкую направленность. "Мы уже понимаем, как будем восстанавливать нашу страну, мы уже формируем специальные фонды для восстановления Украины. Их уже четыре: фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины, фонд восстановления и трансформации нашей экономики, фонд обслуживания и погашения государственного долга, фонд поддержки малого и среднего бизнеса и много программ для поддержки наших людей, которые борются за свободу нашего государства". – отметил президент.