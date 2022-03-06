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Зеленский рассказал, как после победы будет восстанавливать Украину

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Зеленский рассказал, как после победы будет восстанавливать Украину

Анонсировано несколько фондов, имеющих конкретное направление.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже есть понимание, как будет после войны восстанавливаться Украина.

Об этом он рассказал в своем обращении.

Для этого создаются фонды, которые будут иметь четкую направленность. "Мы уже понимаем, как будем восстанавливать нашу страну, мы уже формируем специальные фонды для восстановления Украины. Их уже четыре: фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины, фонд восстановления и трансформации нашей экономики, фонд обслуживания и погашения государственного долга, фонд поддержки малого и среднего бизнеса и много программ для поддержки наших людей, которые борются за свободу нашего государства". – отметил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского 06.03.2022

«Мы боремся уже 11 дней. За свободу. За государство. Мы устояли. Мы понимаем, как будем восстанавливать нашу страну», – обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Опубликован Офис Президента Украины Воскресенье, 6 марта 2022 г.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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