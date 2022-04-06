Зеленский рассказал, как предотвратить агрессию России в будущем

Президент говорит, что следует создать серьезный юридический договор.

В будущем агрессия России или любой другой страны может повториться. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью турецкому каналу Habertürk, что нужно создать серьезный юридический документ, который будет обеспечивать безопасность стран.

По словам главнокомандующего, у документе должны быть прописаны все детали: какие санкции будут вводить против агрессора, что будет с бизнесом стран, каким оружием будут защищаться страны, на которых напали.

"Серьезный юридический документ, в котором детально прописано, что будет, если страна нарушит этот новый документ, в котором конкретно прописано, что будет. Какой отпор получит эта страна, как она будет изолирована. Какое оружие получит страна, против которой напали, как будет воевать эта страна, в течение какого срока, какие санкции будут, что будет с бизнесом той или иной страны, что будет с оружием, какие объемы. Это все должно быть конкретно прописано. Более того, это все еще должно быть проголосовано в парламентах тех стран, которые являются гарантами будущей безопасности нашего государства.", — рассказал Зеленский.

По словам президента, страна-агрессор должна точно знать, какую цену она заплатит за содеянное. Кроме того, народ страны также должен быть хорошо проинформирован.

"Страна, которая может даже подумать о том, что она нарушит этот закон или этот договор, она должна знать заранее, что с ней произойдет. Народ этого государства также будет знать подробно, что будет с ними, теми, кто живет в этой стране, которая собралась стать агрессором. Это также очень важно, чтобы даже мысли не возникали в стране наступать на чужую территорию", — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, любая страна, которая нарушила территориальную целостность, должна знать, что ее ждет в будущем. А этот юридический договор помешает странам-агрессорам нападать на другие.

"Сегодня любая страна, которая нарушает территориальную целостность, должна знать одно, и мы хотим это урегулировать этим договором на нашем, к сожалению, трагическом опыте. Такая страна должна знать, если она хочет забрать что-то чужое, если она хочет убивать чужих людей, она должна знать, что она останется в одиночестве против всего мира", – добавил Зеленский.

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