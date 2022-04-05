Зеленский рассказал, как Россия готовится оправдываться перед всем миром за массовые убийства украинцев

Зеленский рассказал, как Россия готовится оправдываться перед всем миром за массовые убийства украинцев

Современные технологии позволят установить, что к зверствам причастна Россия, уверен Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация будет обвинять всех во избежание ответственности за геноцид украинцев.

Об этом глава государства рассказал во время заседания Совбеза ООН по военным преступлениям в Украине.

"Вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России на эти обвинения в преступлениях. Они это уже неоднократно говорили... Они будут обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Говорят, что есть разные версии, а правдивую невозможно установить. Будут говорить, что тела подбросили, а видео постановочные", – заявил глава государства.

Украинский президент вспомнил сбивание малазийского Boeing на Донбассе, когда воздушное судно сбили российско-оккупационные войска. Тогда руководство РФ обвиняло всех, чтобы скрыть свое преступление.

Однако современные технологии, считает Зеленский, позволят установить истину. "Сейчас 2022 год есть бесспорные доказательства, спутниковые снимки и возможность провести прозрачное расследование", — добавил он.

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