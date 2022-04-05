Зеленский рассказал, как в условиях войны проходит его день и сколько времени он общается с семьей

Зеленский рассказал, как в условиях войны проходит его день и сколько времени он общается с семьей

Семья вдохновляет, заметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о личной жизни и общении с семьей в условиях войны.

Об этом украинский лидер сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

"Я просто живу. Я утром просыпаюсь и начинаю жить и работать, а ночью ложусь спать. Семья вдохновляет. 5+5 программа называется у нас. Где-то 5 мин утром и 5 мин вечером – вот и все наше общение", – рассказал. Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, какой он видит победу Украины в войне.

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