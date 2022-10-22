Зеленский рассказал, как живет во время войны: "Не даю себе возможности привыкнуть"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время войны живет тем, что не может и не хочет привыкнуть к ней. Глава государства также описал свою жизнь во время войны.

Об этом глава государства рассказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Я не даю себе возможности привыкнуть. Можно привыкнуть к войне, привыкнуть к количеству жертв. Можно привыкнуть эмоционально: ну, убийство, да, убийство, это все-таки война, это последствия войны и т.д. Я живу именно тем, что я не готов привыкнуть, что мы страдаем. Не готов привыкнуть к войне. Не готов привыкнуть, что мне не больно от убийств. И поэтому именно поэтому мне нужна энергия. Энергия, чтобы она меня мотивировала ежедневно и до победы", — сказал Зеленский.

Он также описал свою жизнь во время войны, в контексте чего упомянул и о президенте РФ Владимире Путине.

"Хочется оставаться человеком. Именно обычным человеком. Несмотря на то, что я президент, я выхожу на улицу, иногда общаюсь с людьми, езжу на машине, где это возможно. Да, к сожалению, все это в максимально ограниченном формате из-за мер безопасности, но тем не менее, общаюсь с журналистами. Почему нет? Надо не отрываться от реальности. Мне не нравится знать информацию через третий, четвертый или пятый коридор каких-то людей. Я сам получаю информацию. Я могу сам быть в соцсети. Кроме того, что мне важно получить информацию, мне иногда хочется расслабиться ночью после работы, мне интересно посмотреть, как там в мире. Я хочу оставаться живым человеком. Живым не только физически. Потому что президент России тоже физически живой, но есть вопросы ко всему прочему", – рассказал украинский лидер.

Напомним, в одном из своих интервью летом Зеленский рассказал, как в первые дни полномасштабной войны мировые лидеры предлагали ему и семье уехать из Украины и управлять дистанционно. Однако глава государства отказался от подобных предложений.

Президент также рассказывал, как в начале войны "сильные мира сего" не верили, что Украина выстоит, сочувствовали и "советовали фактически сдаться тирании".

А еще Зеленский рассказывал, что не боится покушений на себя, но этого боятся семья президента и окружение.

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