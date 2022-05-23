Зеленский рассказал, какая модель будет использоваться для восстановления Украины

Зеленский рассказал, какая модель будет использоваться для восстановления Украины

Украина предлагает миру создать такой прецедент восстановления страны после войны, который продемонстрирует всем, кто мечтает уничтожить жизнь соседа, что война не дает желаемого результата. Объем работ колоссальный.

Об этом 23 мая в ходе онлайн выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за три месяца войны Украина получила более половины триллиона убытков. Разрушены десятки тысяч объектов инфраструктуры. Нужно восстанавливать целые города и отрасли.

“Мы предлагаем специальную, историческую и весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров, или городов-партнеров, или компаний-партнеров будет возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом или общиной, или отраслью. Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали для себя конкретное направление восстановления. Благодаря именно такой модели послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным”, — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Он также добавил, что это позволит привлечь лучших в мире специалистов, а также станет самым большим в Европе за все время после Второй мировой войны возможностью для экономического скачка.

Напомним, что суд вынес приговор застрелившему гражданского 21-летнему российскому военному.

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