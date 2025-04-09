Зеленский рассказал, какая судьба ждет пленных китайцев

Пленный китайский военный

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Президент Владимир Зеленский рассказал детали о взятых в плен на Донбассе китайских военных.

Об этом глава государства сказал сегодня, 9 апреля, в разговоре с журналистами.

Что известно о взятых в плен китайцах — детали от президента

«Два гражданина Китая, которые у нас: Ванг Гуанцзюн 1991 год рождения. В плен 4 апреля 2025 года — Белогоровка, Донецкая область — воинами 81-й отдельной аэромобильной бригады. Гражданин Китайской народной республики Чанг Ренбо. 5 февраля 1994 года. Взятый в плен 5 апреля 2025 года возле Тарасовки Донецкой области, 157-й отдельной механизированной бригадой», — отметил он.

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По словам Зеленского, этих двух пленных взяли в Донецком направлении.

«Мы считаем, что другие на востоке Украины, но по факту нужно смотреть. Здесь две разных деревни, две разные бригады. И бригада, вы знаете, держит достаточно длинный участок», — отметил глава государства.

Какое будущее ждет этих пленных

Двух пленных доставили в Службу безопасности в Киев. Президент не исключает возможность, что журналистам позволят пообщаться с ними.

«Я думаю, что это будет уместно. Они более разговорчивы, чем пленные из Северной Кореи, насколько мы видим. Кстати, по ним. Думали, что там один человек не выживет в результате ранений. Совершили соответствующие операции, они живы и находятся в Украине», — говорит Зеленский.

Президент заявил, что готов обменять этих пленных на находящихся в российском плену украинских воинов.

«Мы передали такой сигнал», — сказал он.

Сколько китайских граждан воюют против Украины

По словам президента, известно о 155 гражданах Китая с фамилиями, с паспортными данными, которые воюют против украинцев на территории Украины.

«Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные, откуда они, их китайские документы, возраст и т.д. Также места службы: 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки и тому подобное», — отметил он.

Как РФ вербует китайцев

«Понятна схема, как они их вербуют. Одна из схем — через соцсети, в частности, Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где русские распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин знает об этом. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная», — говорит Зеленский.

Далее китайские граждане прибывают в РФ, проходят медицинские обследования, затем на 1-2 месяца отправляются в учебные центры.

«Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карты, а также карту платежной системы „Мир“, на которую получают, соответственно, деньги», — подытожил Зеленский.

Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.

Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен.

В Пекине отреагировали на заявление украинского лидера, заверив, что проверяют эту информацию с украинской стороной.

Между тем, в Кремле уклонились от комментариев по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о взятии в плен двух граждан Китая.