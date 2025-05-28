Зеленский рассказал, какая судьба ждет пленных китайцев в Украине

Пленные граждане Китая. / © СБУ

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Президент Владимир Зеленский заявил, что китайские граждане, находящиеся в плену в Украине, имеют "нормальные" условия содержания. По его словам, Киев уже определился, что предлагает обменять иностранцев на украинских военнопленных, однако ответы с другой стороны пока не получены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 27 мая.

"Нормальная судьба у них. Мы же сказали, на кого мы меняем - на украинских военных. Предложения с той стороны после наших сигналов пока не было", - сказал Зеленский.

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Также президент отметил, что задержанные корейские граждане "пока у нас".

Напомним, в апреле несколько граждан Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию.

Позже стало известно, что военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Речь идет о более чем 150 человек. Reuters сообщает, что эти солдаты не имеют прямого отношения к правительству КНР, а являются наемниками.

Китай свою причастность к этому отвергает. Мол, позиция КНР относительно украинского кризиса — как Пекин называет войну — “очень четкой и широко признана международным сообществом”.

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