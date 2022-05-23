Зеленский рассказал, каким будет мир, если человечество "упустит поворотный момент" и не остановит РФ

Россияне применяют лишь грубую силу к тем, кого хотят покорить, чтобы человечество имело шанс на существование – агрессора, Россию, нужно остановить немедленно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 22 мая, выступая на Всемирном экономическом форуме.

"Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хочет покорить, и она не дискутирует, а убивает сразу. Как это делает РФ в Украине прямо сейчас, прямо в это время, когда мы с вами общаемся. Посмотрите на здание бывшего российского дома в Давосе — он превращен в дом российских военных преступлений.И это пример их трансформации — того, что РФ сделала с собой, став государством военных преступлений и того, что она несет миру, вдохновляя еще и других потенциальных агрессоров. черная руины. Вместо нормальной торговли — заминированное море и заблокированные порты в Украине, вместо туризма — закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот, какой будет мир, если человечество упустит поворотный момент. Будет выглядеть как коллекция военных преступлений", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия стала государством военных преступлений.

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