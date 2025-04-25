Зеленский рассказал, какой ракетой Россия убила людей в Киеве: подробности

Последствия атаки РФ на Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из самых масштабных ударов России по Киеву 24 апреля.

Об этом он написал в Telegram.

«Сейчас в больницах остаются более 30 пострадавших, среди которых есть пациенты с тяжелыми ранениями и ампутациями», — заявил Зеленский.

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По словам президента, предварительные выводы экспертов свидетельствуют, что убившая киевлян ракета была баллистической и, вероятно, поставлена из Северной Кореи.

«В ракете было не менее 116 компонентов, большинство из которых, к сожалению, произведены американскими компаниями. Это свидетельствует о недостаточном контроле и давлении на Россию и ее союзников», — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал международное сообщество к более жесткому давлению на РФ и его сообщников. Он подчеркнул, что в современном мире война не локальное событие — агрессоры действуют в коалиции, а значит, и защита должна быть коллективной.

Украина, по его словам, 45 дней назад согласилась с предложением президента Трампа о прекращении огня — в воздухе, на море и на фронте. Также было сделано прямое предложение России прекратить атаки, по меньшей мере, на гражданские объекты. Но эти инициативы Россия отвергла.

«Без давления ничего не изменится. Прекращение убийств — это первый приоритет», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, стали известны новые подробности о семье, которую убила Россия ракетой во время удара.