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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Зеленский рассказал, какой ракетой Россия убила людей в Киеве: подробности

В результате атаки погибли 12 человек, еще почти 90 получили ранения.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия атаки РФ на Киев

Последствия атаки РФ на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из самых масштабных ударов России по Киеву 24 апреля.

Об этом он написал в Telegram.

«Сейчас в больницах остаются более 30 пострадавших, среди которых есть пациенты с тяжелыми ранениями и ампутациями», — заявил Зеленский.

По словам президента, предварительные выводы экспертов свидетельствуют, что убившая киевлян ракета была баллистической и, вероятно, поставлена из Северной Кореи.

«В ракете было не менее 116 компонентов, большинство из которых, к сожалению, произведены американскими компаниями. Это свидетельствует о недостаточном контроле и давлении на Россию и ее союзников», — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал международное сообщество к более жесткому давлению на РФ и его сообщников. Он подчеркнул, что в современном мире война не локальное событие — агрессоры действуют в коалиции, а значит, и защита должна быть коллективной.

Украина, по его словам, 45 дней назад согласилась с предложением президента Трампа о прекращении огня — в воздухе, на море и на фронте. Также было сделано прямое предложение России прекратить атаки, по меньшей мере, на гражданские объекты. Но эти инициативы Россия отвергла.

«Без давления ничего не изменится. Прекращение убийств — это первый приоритет», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, стали известны новые подробности о семье, которую убила Россия ракетой во время удара.

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