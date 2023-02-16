Зеленский рассказал, кого удалось освободить из плена: "Большинство – защитники Мариуполя"

Президент сказал, что счастлив за каждую из украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужья.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обмен пленными 16 февраля и рассказал, кого удалось освободить из российского плена.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Имеем очередную хорошую новость: возвращаем украинцев домой из российского плена. Сегодня – еще 101 человек. Большинство – защитники Мариуполя, рядовые и сержанты. ВМС, пограничники, Нацгвардия, сухопутники, тероборона. Один гражданский – первый заместитель городского головы Энергодара", – рассказал Зеленский.

"Я счастлив за каждую из более чем сотни украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужья", — подчеркнул президент.

Он также поблагодарил украинский Координационный штаб, всю команду и всех, кто помогает.

Зеленский за 16 февраля: Есть очередная хорошая новость

Напомним, днем 16 февраля из российского плена вернулся 101 украинец. 94 из них – защитники Мариуполя. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, многие из героев получили ранения разной тяжести.

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