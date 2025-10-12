Зеленский рассказал Макрону, как изменились российские удары

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого рассказал об изменении характера российских атак по Украине и призвал к усилению систем противовоздушной обороны.

Об этом глава государства рассказал в Facebook.

"Говорил с Президентом Эмманюэлем Макроном. Спасибо за то, что Франция так много делает для защиты жизни", - отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что Россия сейчас пользуется ситуацией, когда внимание мира сосредоточено на Ближнем Востоке и внутренних делах других стран. По словам Зеленского, из-за этого "российские удары стали более подлыми".

Президент проинформировал своего французского коллегу о первоочередных потребностях Украины, среди которых главной остается ПВО — системы и ракеты для отражения массированных атак.

Кроме того, лидеры обсудили расширение программы PURL , направленной на укрепление обороноспособности Украины, а также скоординировали дальнейшие дипломатические шаги с партнерами.

"Работаем, чтобы давления на Россию стало больше", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 12 октября россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили более 100 ударных дронов и ракету.