Зеленский рассказал, может ли Украина вступить в НАТО во время войны: "Мы не хотим возвращения России"

Президент подчеркнул, что без НАТО в Украину не вернутся люди.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осознает тот факт, что во время войны Украина не может вступить в НАТО. Однако после ее окончания нам необходим мощный союз, чтобы Россия больше не нападала на наше государство.

Об этом он сказал 6 июня на брифинге.

"Мы адекватные люди, которые во время войны не собираются быть членами НАТО. Никто нам этого не даст. Но никто этого не просит, потому что мы не хотим, чтобы разделился мир. Чтобы общества поделились, чтобы было столько вызовов. Нам не нужны войска других государств. Но после этой войны, если мы не хотим возвращения РФ, должен быть соответствующий союз, который это обеспечит. По-другому, я не знаю, как вернутся сюда бизнесы, люди", — сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько гражданских удалось вернуть из российского плена и почему это очень сложный процесс.

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