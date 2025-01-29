Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина при подготовке мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение должно быть больше, чем просто формальные обязательства на бумаге. Украина будет настаивать на реальных гарантиях безопасности.

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

«Я знаю, что президент Трамп не очень счастлив по отношению к НАТО – мы говорили с ним об этом. Но нам нужны гарантии безопасности», — констатировал глава государства.

Он уверен: если не будет объединенных гарантий безопасности, только европейских будет недостаточно. Об этом шла речь и раньше.

По словам лидера, европейцы понимают, что без США и президента Трампа гарантии безопасности будут недостаточны.

“К сожалению, Путин не боится Европу. Поэтому не нужны именно такие гарантии безопасности», — сказал Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что говорил с Трампом об ошибке, которую совершила Украина в свое время, отдав ядерное оружие и подписав Будапештский меморандум.

"Никто (из подписантов меморандума — ред.) на самом деле не поддержал нас, всем было на нас плевать", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее президент отметил: Если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет заставить диктатора-президента РФ Владимира Путина прийти в мир, то у главы Белого дома это удастся.

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