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Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина при подготовке мирного соглашения

Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина при подготовке мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Наше государство нуждается в гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение должно быть больше, чем просто формальные обязательства на бумаге. Украина будет настаивать на реальных гарантиях безопасности.

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

«Я знаю, что президент Трамп не очень счастлив по отношению к НАТО – мы говорили с ним об этом. Но нам нужны гарантии безопасности», — констатировал глава государства.

Он уверен: если не будет объединенных гарантий безопасности, только европейских будет недостаточно. Об этом шла речь и раньше.

По словам лидера, европейцы понимают, что без США и президента Трампа гарантии безопасности будут недостаточны.

“К сожалению, Путин не боится Европу. Поэтому не нужны именно такие гарантии безопасности», — сказал Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что говорил с Трампом об ошибке, которую совершила Украина в свое время, отдав ядерное оружие и подписав Будапештский меморандум.

"Никто (из подписантов меморандума — ред.) на самом деле не поддержал нас, всем было на нас плевать", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее президент отметил: Если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет заставить диктатора-президента РФ Владимира Путина прийти в мир, то у главы Белого дома это удастся.

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