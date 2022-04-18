Президент отметил, что страны скоординируют действия, чтобы усилить ответственность России за войну.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Литвы и премьерами Болгарии и Хорватии.
Зеленский отметил, что страны скоординируют действия, чтобы усилить ответственность России за войну.
Об этом президент рассказал в обращении 18 апреля.
"Говорил с президентом Литовской республики и другом нашей страны Гитанусом Науседой. Проинформировал его о развитии ситуации в зонах боевых действий и особенно о ситуации в Мариуполе. Координируем наши действия, чтобы усилить ответственность для России за войну", — сообщил он.
Зеленский добавил, что также говорил с премьер-министрами Болгарии и Хорватии о создании Россией угрозы свободному мореходству в Черном море.
"О нашем взаимодействии на уровне Евросоюза. О действенной поддержке Украины и наработке решений для возвращения мира", — отметил он.
Напомним, в этом же видеообращении Зеленский сообщил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому давно готовились. Там находится значительная часть армии РФ.
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