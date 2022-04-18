Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Литвы и премьерами Болгарии и Хорватии

Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Литвы и премьерами Болгарии и Хорватии

Президент отметил, что страны скоординируют действия, чтобы усилить ответственность России за войну.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Литвы и премьерами Болгарии и Хорватии.

Зеленский отметил, что страны скоординируют действия, чтобы усилить ответственность России за войну.

Об этом президент рассказал в обращении 18 апреля.

"Говорил с президентом Литовской республики и другом нашей страны Гитанусом Науседой. Проинформировал его о развитии ситуации в зонах боевых действий и особенно о ситуации в Мариуполе. Координируем наши действия, чтобы усилить ответственность для России за войну", — сообщил он.

Зеленский добавил, что также говорил с премьер-министрами Болгарии и Хорватии о создании Россией угрозы свободному мореходству в Черном море.

"О нашем взаимодействии на уровне Евросоюза. О действенной поддержке Украины и наработке решений для возвращения мира", — отметил он.

Напомним, в этом же видеообращении Зеленский сообщил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому давно готовились. Там находится значительная часть армии РФ.

"Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно": обращение Зеленского за 18 апреля

Читайте также: