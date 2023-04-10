Зеленский рассказал о хороших новостях и предупредил тех, кто "хочет выиграть только для себя"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях возвращения из российского плена сотни украинских защитников. Также он поблагодарил Силы обороны, которые сегодня защищают рубежи государства.

Об этом он сказал 10 апреля во время обращения к украинцам.

Зеленский подчеркнул, что перед Пасхой в Украину удалось вернуть наших защитников и защитниц.

"Я благодарю всех в нашем Координационном центре ГУР, спасибо каждому, кто занимается переговорами и подготовкой обменов: ребята Буданова, Ермак, Малюк, Лубинец... Молодцы, ребята! А особенно я благодарен всем, кто поддерживает наших людей после освобождения и заботится о лечение, об адаптации. Это важно", — сказал президент.

Также украинский лидер пообщался с премьер-министром Ирака по поводу поиска мира и анонсировал новые отношения с этим государством.

"Говорил сегодня с премьер-министром Греции, преимущественно по имеющимся вызовам. Рассказал о ситуации безопасности, шире – о нашей активности ради возвращения мира и защиты людей. Спасибо Греции за готовность продолжать существующее сотрудничество и идти вместе к большему", — сказал президент .

Зеленский за 10 апреля: есть очень хорошая новость

Зеленский сегодня встретился с Ричардом Брэнсоном – известным британским предпринимателем и другом Украины.

"Он поддерживает нас еще с 14-го года – и словом, и конкретной работой. Сейчас решил присоединиться к команде послов United24. Спасибо за это! Обсудили, как именно глобальное влияние господина Бренсона может помогать нашему восстановлению, восстановлению наших образовательных институтов, привлечению технологической помощи для Украины, в частности, чтобы проводить гуманитарное разминирование", – сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил Германию за новый оборонный пакет помощи.

"Имеем и очередные шаги в оборонной помощи нашему государству от Германии, спасибо за них. Две недели – и усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасам, инженерным машинам, медицине. Все, что усиливает защиту Украины от российского террора, все, что дает нашим воинам больше возможностей для активного движения – все это защищает и каждого в странах-партнерах, каждого в Европе, каждого в мире. Термин "проигрыш" должен стать спутником термина "агрессор". И только украинская победа это обеспечит", — сказал он. .

Также президент поблагодарил воинов ВСУ, которые защищают наше государство на линии фронта и приближают победу Украины.

"Выиграть бой для Украины – это выиграть бой и для себя. Стоит об этом помнить. Всегда. А особенно тем, кто пытается выигрывать только для себя лично. И совсем не на передовой. Спасибо всем, кто заботится об Украине! Слава всем, кто сейчас в бою, на боевом дежурстве и на боевых задачах!", — сказал Зеленский.

Напомним, за эти сутки российские оккупанты нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов, 4 из которых — из ЗРК С-300 по Краматорску. Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

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