Зеленский рассказал о количестве летевших на Украину сбитых ракет и дронов РФ 22 октября: неплохие результаты

Зеленский в очередной раз поблагодарил истребителей и зенитчиков воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр" за спасенные жизни.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что за первую половину 22 октября Воздушные силы сбили 20 ракет типа "Калибр" и Х-101 и более 10 иранских дронов "Shased-136".

Об этом глава Украины рассказал в традиционном видеообращении 22 октября.

"Неплохие результаты демонстрируют и наши Воздушные силы. Конечно, у нас еще нет технической способности сбивать 100% российских ракет и ударных дронов. Постепенно мы придем и к этому – с помощью наших партнеров, я уверен. Но уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов Только за первую половину этих суток сбито 20 ракет — "Калибров" и Х-101, также более 10 иранских "Шахедов", — сказал политик.

Также Зеленский в очередной раз поблагодарил истребителей и зенитчиков воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр", а также мобильные огневые группы всех Сил обороны за спасенные жизни людей и сохраненную инфраструктуру Украины.

Россия атаковала энергосистему Украины 22 октября

Российские военные 22 октября совершили массированную ракетную атаку по Украине. Главная цель – энергетические объекты. Ракеты попали по объектам эритической инфраструктуры в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях. В Волынской и Ровенской областях до сих пор нет света в некоторых общинах. В Николаевской области энергоснабжение удалось возобновить.

В то же время системам ПВО в Киевской, Львовской иЧерновицкой областях удалось сбить российские ракеты.

Зеленский назвал атаки характерной тактикой террористов и призвал мир остановить этот террор. По его словам, россияне выпустили по Украине 36 ракет.