Зеленский рассказал о количестве покушений на себя: "Война еще не закончилась"

Президент считает, что пока война его жизнь находится в опасности.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он понимает, что является мишенью для покушений на свою жизнь. Он добавил, что не знает, сколько было попыток его убить.
Об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.
Владимир Зеленский рассказал, что он осознает, что является мишенью для врагов, но не знает, сколько покушений он пережил за последние полтора года.
"Количество сложно сказать, потому что война еще не закончилась", — сказал он, улыбнувшись.
Напомним, в начале 2023 года западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский в 2022 году пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь, которые готовили российские войска.
Также в августе в Вашингтоне прокомментировали информацию об очередном покушении на Зеленского.
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