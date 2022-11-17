Зеленский рассказал о ликвидации последствий ракетной атаки со стороны РФ: сколько людей оказались без света

Президент подчеркнул, что только полная защита украинского неба будет точно побуждать Россию к настоящему прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после российской ракетной атаки 17 ноября без электроэнергии находятся 10 млн украинцев.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Весь день продолжается ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Снова аварийные отключения света в дополнение к плановым стабилизационным. По состоянию на это время более 10 млн украинцев без электричества. Больше всего — в Винницкой области, на Одесчине, Сумщине, в Киеве", — сказал Зеленский.

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Он заверил, что сейчас делается все, чтобы нормализовать поставки.

Президент также отреагировал на вражеские обстрелы мирных городов.

"В Днепре десятки человек ранены в результате ракетного удара — всем оказывается помощь. В Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, который был уничтожен российским обстрелом этой ночью... В перечне погибших — 7 человек. К сожалению, это число может увеличиться", — рассказал глава страны.

Он также сообщил, что только за первую половину дня украинским Силам обороны удалось сбить шесть российских крылатых ракет и пять "Шахедов" – к сожалению, не все, запущенные террористами.

"Снова и снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет и Украину, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и точно будет побуждать Россию к настоящему прекращению войны. Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов, а к настоящему миру", – подчеркнул Зеленский.

Что известно об атаках 17 ноября

Напомним, Россия 17 ноября снова атаковала Украину. Так, в Днепре в результате ракетного удара ранены 23 человека, среди них и 15-летняя девушка.

Нанесли удар оккупанты и по жилому дому в Вольнянске Запорожской области. Из-под завалов вытащили тела 7 погибших.

Кроме того, в Харьковской области оккупанты дважды атаковали критическую инфраструктуру в Изюмском районе. Во время атак ранены четыре работника, ранения также получили четверо правоохранителей.

Враг также нанес удар в логистический центр в Одессе, там был ранен гражданский.

Захватчики атаковали газодобывающую инфраструктуру Украины.

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