Зеленский рассказал о планах России по Донбассу и югу Украины

Оккупанты будут пытаться захватить Донбасс.
Россия после провала первых планов хочет захватить Донбасс и юг Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со СМИ 5 апреля.
"По Донбассу – идет скопление войск. Однозначно, там нет никакой другой цели, мы четко это понимаем. И здесь большой стратегии в России нет. Они не заняли эту часть, они – хотят занять Донбасс. Донбасс и юг страны, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область.Нам понятно, что они делают. Для того, чтобы им это удалось, они будут биться за Донбасс. Мариуполь для нас – жизнь, город, а для них – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", — рассказал Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что говорить с Россией необходимо, чтобы остановить войну и не потерять украинские территории.
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