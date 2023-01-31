Зеленский рассказал о подготовке к новому наступлению РФ: "Чтобы оккупант потерял надежду на агрессию"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новому наступлению России, заявив, что государство уже отвечает на такую "подготовку к попытке реванша".

Об этом глава государства сказал в видеообращении 31 января.

"Сегодня, как и фактически каждый день, – несколько совещаний с военными, с руководством разведки. Подробно прорабатываем ситуацию на всех основных оперативных направлениях и в перспективе – то, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку Россией к попытке реванша. Наши Силы обороны и безопасности, государственная власть Украины, наши партнеры, мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию", — рассказал Зеленский.

"Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир", — подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех партнеров Украины, которые поддерживают эту позицию государства.

Напомним, 25 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовится к мощному наступлению на Украину, которое может устроить уже через месяц-два.

Военный эксперт Сергей Грабский предположил, что новое наступление РФ может начаться 24 февраля, но точная дата зависит от динамики на фронте. Эксперт заявил об угрозе на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. Он считает маловероятным возобновление наступления россиян из Беларуси.

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