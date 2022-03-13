Зеленский рассказал о подвиге первой женщины — Герое Украины, которой это звание присвоено посмертно

Зеленский рассказал о подвиге первой женщины — Герое Украины, которой это звание присвоено посмертно

Она спасла более 10 военнослужащих, рискуя своей жизнью.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда».

Об этом говорится в очередном обращении главы украинского государства.

Среди новейших украинских героев это звание присвоено посмертно сержанту Дерусовой Инне Николаевне.

С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов русских войск, оказывая помощь раненым военным.

"Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно", – подчеркнул украинский президент.

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