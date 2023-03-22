Зеленский рассказал о поездке в Бахмут и Харьков: "Россию может остановить только одно"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем визите в прифронтовые города Украины — Бахмут на Донетчине и Харьковскую область. Он подчеркнул, что оккупанты постоянно терроризируют эти населенные пункты Украины.

Об этом он сказал 22 марта во время своего традиционного обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что он весь день работает в прифронтовых регионах – Донбасс – передовая, а затем – Харьковщина.

"Начал с фронта, из района Бахмута. Это честь для меня — поддержать наших воинов, которые защищают государство в самых жестких фронтовых условиях. Вручил государственные награды, поблагодарил наших бойцов за храбрость, за их стойкость, за Украину, которую мы бережем благодаря именно таким героям, благодаря каждому и каждой, кто сражается против российского зла. Посетил раненых воинов. Пожелал им – и я уверен, что пожелал от имени всех вас, всех наших людей – скорейшего выздоровления", — сказал президент.

Зеленский за 22 марта с передовой: Россия проигрывает эту войну

Владимир Зеленский заметил, что Россия беспощадно уничтожает города украинского Донбасса. Оккупантов может остановить только одно – победа Украины.

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевщину... Все удары России получат как военный, так и политический, и юридический ответ. Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который бы не чувствовал этого уже сейчас. Все все это понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это лучшее, что может с ними произойти", — сказал президент.

Украинский лидер также рассказал о своем визите в Харьковскую область. Он подчеркнул, что ему было приятно смотреть, что Харьков устоял и живет.

"И, конечно, мне было очень приятно передать Харькову специальное отличие. Отличие города-героя, ленту на флаг города, что обозначает особую храбрость харьковчан", — сказал Зеленский.

Также президент приветствовал мусульман с Рамаданом и подчеркнул, что часть украинцев вынуждена отмечать этот праздник в оккупации.

"Не сомневаюсь: мы вернем свободу, уважение, безопасность всему нашему государству, всем общинам. И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор. Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земле. Рамадан мубарак!", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел 22 марта совещание по социальной и безопасности ситуации в Донецкой области.

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