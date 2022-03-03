Зеленский рассказал о помощи и выплатах, которые украинцы уже сейчас получат от государства

Зеленский рассказал о помощи и выплатах, которые украинцы уже сейчас получат от государства

Гуманитарные грузы уже направляются в регионы, где тяжелая ситуация

Украинцев, которые оказались без обеспечения из-за агрессии врага, ждет по необходимости гуманитарная помощь и денежная выплата.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в обращении 3 марта.

"Украинцы во всех регионах, которые обожжены войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают. Настоящие гуманитарные грузы в пути", — отметил президент.

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Он добавил, что правительство подготовило и денежную помощь для тех, кто оказался без работы в горячих точках.

"Наше правительство уже подготовило специальную программу помощи для всех украинцев, упустивших возможность работать. Сейчас, из-за войны, там где боевые действия: каждый наемный рабочие, каждый ФЛПовица, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получить по 6, 6 тысяч грн без всяких условий", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что у пенсионеров будут своевременные выплаты.