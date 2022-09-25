Зеленский рассказал о помощи освобожденным защитникам "Азовстали" и как идет работа над новыми обменами

Украина помогает всем освобожденным защитникам и продолжает работать, чтобы вернуть своих воинов из российского плена.

Об этом 25 сентября во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что необходимые государственные структуры полностью отрабатывают помощь нашим освобожденным воинам. Речь идет о медицинской помощи, социальной, юридической.

"Рустем Умеров по моему поручению посетил сегодня в Турции наших командиров из "Азовстали". Проверил условия, в которых они живут, — условия комфортные. Ребята обеспечиваются всем, в чем нуждаются. Рустем это контролирует. Уже вскоре обеспечим и встречу ребят с родными и близкими. На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждому из освобожденных – как будет восстановлена их нормальная жизнь, как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, председатель ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и т.д.", – пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжается работа и по дальнейшим обменам.

"Как бы ни было сложно, мы должны освободить всех наших людей, всех украинцев. Не забываем ни о ком. Но все же помним: это непросто, это требует усилий многих людей, и это напрямую связано с ситуацией на передовой. Наши активные действия – это в том числе увеличение тех, кого мы можем обменять. Чем больше российских солдат будут задержаны украинскими силами, тем быстрее мы сможем освободить наших воинов, наших героев из российского плена", — сказал Зеленский.

Напомним, освобожденные пленные еще не все виделись с родными, но некоторые даже успел признаться.

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