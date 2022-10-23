Зеленский рассказал о поставках электричества в регионах, ставших мишенью российских террористов

Во всех украинских регионах, ставших мишенью российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарю каждого и каждого, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет", – добавил он.

Зеленский также отметил, что во многих городах и районах украинским энергокомпаниям приходится использовать графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у граждан был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме.

Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более длинное и сложное дело, по словам Зеленского.

Он в очередной раз отметил сознательное потребление электричества.

"Пожалуйста, не забывайте ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники", – сказал президент.

Отдельно Зеленский обратился к главам общин и мэрам.

"Пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве", – добавил Зеленский.

Он рассказал о возобновлении и на деоккупированной территории.

"Лишь сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов — снова с газом. Город Волчанск — еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм — еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни одного дня и продолжается на всем увольнении территории Украины", – отметил он.

Готова ли Украина к отопительному сезону: подробности

Напомним, 22 октября в Киеве начался отопительный сезон.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%, несмотря на то, что Россия в последние недели почти ежедневно атакует ракетами объекты критической инфраструктуры.

Денис Шмигаль также подчеркнул, что украинцы должны подготовиться к тяжелой зиме, приобрести ряд необходимых вещей.

Для экономии Кабмин планирует "прикрутить" батареи на 2 градуса.

В Украине заработал государственный интернет магазин по продаже дров для населения. Украинцы могут приобрести дрова в государственном интернет-магазине – на одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в большинстве областей Украины начнется в начале ноября.