Зеленский рассказал о проведении Форума оборонных индустрий: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военными, разведкой и чиновниками по ситуации на фронте. Также он поблагодарил Германию за новые пусковые установки IRIS-Т.

Об этом он сказал 17 августа во время своего традиционного обращения к украинцам.

Совещания по ситуации на фронте

Зеленский провел совещания с военными, разведкой, чиновниками по ситуации на передовой.

"Оборона позиций, продвижение вперед - наши наступательные действия. Обеспечение воинов. Активно формируем содержание новых оборонных пакетов от партнеров. Будут новости. Сегодня хочу особо отметить наше сотрудничество с Германией. Шаг за шагом выполняются наши договоренности с господином канцлером Шольцом. Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину. Это мощная и очень нужная система ПВО. Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора", - сказал он.

Анонс Форума оборонных индустрий

Также Зеленский в Софии Киевской принял верительные грамоты от новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия, Перу. Президент рассказал о нескольких основательных совещаниях с правительством, в том числе с премьер-министром Шмыгалем. Речь шла о логистике для Украины и наших производителей.

"Вопрос экспорта. Дополнительная поддержка для нашей обороны. Усиление Украины вместе с нашими соседями в Европейском Союзе. Затем в расширенном составе - глава правительства, Минстратегпром, Минобороны, МИД, профильные заместители руководителя Офиса - говорили о Форуме оборонных индустрий. Планируем это мероприятие на осень. Впервые состоится на государственном уровне такое масштабное событие. Украинские и иностранные производители оружия. Наша мощность. Мощность наших партнеров. Весь мир, который заинтересован в том, чтобы международное право и человечность имели соответствующий арсенал защиты от любого террора", - сказал он.

Зеленский сообщил, что этот Форум станет первой фиксацией достижений нашего оборонно-промышленного комплекса.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - сказал он.

Благодарность защитникам Украины

Также президент поблагодарил украинских защитников за успехи на фронте.

"Особенно отмечу воинов 117-й отдельной механизированной бригады. Ореховское направление. Спасибо за вашу силу, воины! Есть за что поблагодарить спецназовцев, которые защищают северные области нашего государства. Младший сержант Кирилл Мельник и капитан Артем Частиков - спасибо вам, ребята! 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии, 66-й отдельный гаубичный артиллерийский дивизион 406-й бригады и 3-й артиллерийский дивизион 44-й бригады. Спасибо вам всем, воины, за вашу меткость и умение уничтожать оккупантов. И это уже в который раз честь для меня - отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты. Спасибо!", - подчеркнул Зеленский.

"Строим арсенал свободного мира вместе": Зеленский анонсировал важные новости

Напомним, Зеленский анонсировал изменения в работе ТЦК и СП после увольнения всех областных военкомов.

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