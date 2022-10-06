Зеленский рассказал о разговорах с представителями Австралии и об обращении к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями политических, бизнес и экспертных кругов Австралии. Также украинский лидер обратился к ведущим европейским лидерам на саммите Европейского политического сообщества.

Об этом 6 октября во время обращения к украинцам сказал Владимир Зеленский.

"Пообщался сегодня с представителями политических, бизнесовых и экспертных кругов Австралии. Ощутил полную поддержку и заинтересованность в нашей победе. Кстати, Австралия входит в топ-10 стран, оказывающих нам оборонную помощь. Это очень весомый вклад в защиту нашего государства, международного правопорядка. и человечности как таковой", — подчеркнул президент.

Также 6 октября Зеленский обратился к ведущим европейским лидерам на состоявшемся сегодня в Праге саммите Европейского политического сообщества.

"Призвал их сделать все для того, чтобы этот наш новый формат сотрудничества в Европе, объединяющий разные государства: от Исландии до Азербайджана, от Испании до Турции, мог стать не просто объединением политиков, а объединением миротворцев. Европа нуждается в сообществе тех, кто умеет защищать мир и ставить на место любых террористов", — сказал президент.

О чем еще говорил президент Украины в своем обращении

Владимир Зеленский прокомментировал воровство Россией Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что указы Путина ничтожны и бессмысленны. Также Зеленский отметил, что сейчас на украинской АЭС находится ориентировочно 500 оккупантов.

Также украинский лидер прокомментировал новые санкции против России, отметив, что нужно лишить агрессора всех доходов, которые он тратит на убийства украинцев.

Зеленский: Надо ставить на место террористов - десятки сел освобождены, скоро будем в Крыму

Читайте также: