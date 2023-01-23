Зеленский рассказал о резонансных увольнениях и санкциях против россиян, поддерживающих геноцид украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кадровых чистках во власти и напомнил чиновникам о запрете выезда за границу во время войны. Также он рассказал о санкциях против 22 россиян, поддерживающих геноцид украинцев.

Об этом он сказал 23 января во время своего традиционного обращения.

"Подписал сегодня несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО по выезду чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государству Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы За рубеж ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", — подчеркнул президент.

Также президент Украины ввел санкции против 22 россиян, поддерживающих геноцид украинцев.

"Другое сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек — граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", — отметил Зеленский.

Украинский лидер также анонсировал резонансные кадровые чистки у властей.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", — подчеркнул президент.

Зеленский на 23 января: невыездные чиновники, санкции против священников, кадровые перестановки

Напомним, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания), несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламент в декабре 2022 года.

Также Кабинет министров Украины на днях всколыхнули два коррупционных скандала. В СМИ попали документы, свидетельствующие о закупке Министерством обороны продовольствия для военнослужащих, в том числе яиц, по завышенным в 2-3 раза ценам. Замглавы Мининфраструктуры Василий Лозинский стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств на закупки генераторов. Детективы НАБУ поймали Лозинского на получении взятки в 400 тысяч долларов.

22 января президент Зеленский анонсировал масштабные кадровые чистки в украинских властях.

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