Зеленский рассказал о самых горячих направлениях на фронте, ПВО и переговорах с американскими партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главком Александр Сырский доложил о наиболее горячих точках фронта, в частности Часов Яр и другие ключевые направления в Донецкой области: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина – Купянское направление.

Об этом он сказал в вечернем обращении 21 апреля.

"Доложил сегодня Главком и по поводу поражения целей на оккупированной территории — реализованные операции и подготовка запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день — российские потери — приближает для нас такой нужный мир", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также говорил с министром обороны Рустемом Умеровым. Ключевой вопрос – ПВО.

"Делаем все возможное, контактируем со всеми возможными партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая в этом помогающая страна являются настоящими спасителями жизни", — подчеркнул он.

Глава государства также добавил, что сейчас продолжаются контакты с американской стороной на всех нужных уровнях. Он отметил важность оперативного решения Сената в поддержку украинского пакета.

"Так что и на уровне Офиса, на уровне наших дипломатов активно работаем, чтобы был позитив политический, в быстром утверждении пакета, а также и позитив в самом пакете – его правильное наполнение, наполнение именно тем, что так ожидают наши воины на фронте. Это время между политическими решениями и реальными поражениями врага на фронте, между утверждением пакета и силой наших ребят – время должно быть максимально коротким. И сила именно такой, которая действительно может изменить ситуацию на передовой. Фронтовое ПВО нужно так же, как и защита наших городов и сел. Наши дальнобойные возможности. Наша артиллерия. Наши возможности расширять пространство нашего контроля. Сейчас каждый день важен – важен в коммуникации, в политике, в логистике", — сказала Владимир Зеленский.

Президент поблагодарит друзей Украины в Соединенных Штатах и всех, кто сражается ради нашего государства и ради наших людей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Действительно МЕТКИЕ и устойчивые! – Зеленский рассказал о докладе Сырского!

Напомним, Зеленский призвал партнеров срочно предоставить Patriot.

Читайте также ведущие новости дня: