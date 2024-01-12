Зеленский рассказал о "секретном" дальнобойном оружии в ВСУ: Игнат прокомментировал

Речь идет о "те вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли".

Президент Владимир Зеленский заявил, что союзники передали ВСУ дальнобойное оружие. Впрочем, о ней пока нельзя говорить. В воздушных силах отмечают, что "все прекрасно понимают, какие это средства".

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Знаете, я бы не хотел особо комментировать слова президента. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Не сбили, видимо, а уничтожили. Сбить — это больше касаются в небе", — сказал Игнат.

По его словам, речь идет о "те вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли" — уничтожение как российских вертолетов, так и самолетов на вражеских аэродромах базирования.

"Именно об этом, вероятно, говорил президент. Поэтому, конечно, средства, которые нам поставляют партнеры, высокоточное дальнобойное оружие – это именно то, что нужно нам для сдерживания агрессора. Как в воздухе, так и нанесение ему ударов по земле. Все прекрасно понимают, какие это средства. Это и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, которые нужны Украине для того, чтобы отражать воздушный терроризм агрессора", — пояснил спикер.

Заявление Зеленского

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что союзники передали украинским военным дальнобойное оружие. С ее помощью за сутки уничтожили 26 вертолетов.

"Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить, но партнеры поймут. Мы им уничтожили 26 вертолетов в сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", — рассказал Зеленский.

Он уточнил, что с помощью такого оружия Украина защищалась.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, в каком оружии Украина нуждается больше всего. Речь идет о системах противовоздушной обороны.

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